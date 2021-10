CASTELFRANCO - A Castelfranco inizia oggi il fine settimana degli alpini. «È un onore e un piacere poter ospitare questa manifestazione» dice il sindaco Stefano Marcon. Un raduno che sancisce i cent'anni di fondazione della Sezione di Treviso e i 90 anni di quella di Castelfranco Veneto e che porterà in città oltre 10mila persone. «È un'occasione non solo per celebrare l'umanità e l'inesauribile disponibilità di questa associazione verso la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati