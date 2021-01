Ristorazione bloccata e fake news: centinaia di allevamenti a rischio

TREVISO - A rischio il destino di centinaia di stalle della provincia di Treviso e migliaia di posti di lavoro considerando l’indotto creato dalla zootecnia di Marca. L’allarme è dell’ufficio economico di Coldiretti Treviso e segue l’analisi di Coldiretti Nazionale che per l’emergenza Covid stima ad oggi una perdita per le stalle italiane di 1,7 miliardi di euro tra il blocco delle vendite, con la chiusura del canale della ristorazione, le fake news e il crollo dei prezzi, mettendo a rischio la sopravvivenza della Fattoria Italia.

“Un plauso al presidente della Coldiretti Ettore Prandini che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha assunto l’interim di Ministro delle politiche agricole, chiedendo un intervento immediato per dare garanzie alle imprese e salvaguardare una filiera che è strategica e centrale per tutto il sistema agroalimentare nazionale, ma ricordiamo che alcune aree della Marca Trevigiana sono vocate alla zootecnia, come ad esempio l’asolano e la castellana – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso. Le misure di contenimento e la chiusura parziale o totale del canale della ristorazione e dell’Horeca stanno penalizzando tutto il settore agroalimentare, che in quelle attività vede lo sbocco del 30% della produzione, con un impatto particolarmente pesante per il settore della zootecnia da carne dove quasi 2 aIlevamenti su tre (63,6%) hanno avuto un impatto economico negativo dalla pandemia.

