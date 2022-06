TREVISO - Complici l’inverno secco e il caldo anticipato quest’anno la stagione delle zecche è già cominciata. La presenza delle zecche è un fenomeno da non sottovalutare: seppur in rari casi, il loro morso può essere vettore di batteri e virus in grado di provocare diverse patologie, tutte curabili, tra cui la malattia di Lyme. Quest’ultima, in particolare, colpisce il sistema nervoso, palesandosi dai tre ai venti giorni dal morso con febbre molto alta e un fortissimo mal di testa.

L'EMERGENZA

«Il fenomeno delle zecche nel territorio dell’Ulss 2 è costantemente monitorato - sottolinea Erminio Bonsembiante, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica -. Lo scorso anno abbiamo registrato tre casi di malattia di Lyme e nessun caso di encefalite. Numeri ridotti, rispetto ad altre annate e altre zone, che però non devono far sottovalutare il problema. Ricordo che è importante adottare, per evitare di correre rischi, tutti gli accorgimenti utili nell’abbigliamento e nella prevenzione e consiglio, a chi è maggiormente esposto, la vaccinazione. Ad oggi - aggiunge - non esiste un vaccino contro la malattia di Lyme mentre è disponibile quello contro la TBE, che è possibile effettuare nei Punti unici vaccinazione dell’Ulss 2 previo appuntamento. La vaccinazione è la prevenzione attiva più efficace e viene offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali volontari del soccorso alpino e volontari della Protezione Civile, e ad un prezzo agevolato di 25 euro a dose per le altre persone che la richiedono. Il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di tre dosi a richiami periodici».

I CONSIGLI

Per informazioni e prenotazione delle vaccinazioni è possibile contattare direttamente i Punti unici vaccinazioni del SISP. Oltre alla vaccinazione per prevenire eventuali problemi legati alle zecche l’Usl consiglia le seguenti precauzioni: indossare abiti chiari e coprenti e calzature chiuse, applicare sulle parti scoperte del corpo prodotti repellenti per insetti, evitare il contatto con la vegetazione e di sedersi per terra, non addentrarsi nelle zone in cui l’erba è alta al termine di un’escursione controllarsi il corpo, compresa la testa e gli abiti indossati, trattare sempre gli animali domestici (cani) con appositi prodotti contro le zecche.