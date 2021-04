Scatta l'allarme, due giovani in fuga nei campi: inseguiti e fermati, uno è minorenne

TREVISO - Agenti delle Volanti della Questura di Treviso hanno denunciato ieri, 19 aprile, un giovane romeno per porto ingiustificato di coltello, rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Alle prime ore della mattina una volante è stata inviata in zona San Pelajo per un allarme scattato in un'abitazione; gli agenti hanno subito notato alcuni ragazzi darsi alla fuga nei campi circostanti, abbandonando le bici sul posto. I poliziotti hanno effettuato una rapida perlustrazione delle zone e dei campi adiacenti all’abitazione, intercettandone due su viale della Repubblica riconosciuti per gli abiti laceri e sporchi di fango. Immediatamente fermati, sono stati sottoposti a controllo di polizia nonostante la reazione con spintoni e calci. Uno dei due, nel salire sull’auto di servizio, ha anche cercato di disfarsi di un coltello a serramanico recuperato dagli agenti e sottoposto a sequestro.

Negli uffici della questura sono stati identificati: uno è risultato minorenne, entrambi gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il maggiorenne, di nazionalità romena, è stato denunciato, mentre il minorenne è stato accompagnato presso la sua abitazione ed affidato alla madre. Entrambi sono stati sanzionati in virtù della normativa antiCovid mentre sono in corso accertamenti sull’eventuale coinvolgimento dei due giovani in furti o altri reati.