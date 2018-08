TREVISO - Un trolley dimenticato all'autostazione Lungo Sile Mattei ha fatto scattare un allarme bomba presto rientrato dopo l'intervento della polizia. La valigia, verificato che non era reclamata da nessuno, è stata ispezionata dagli artificieri che poi, come da protocollo, hanno provveduto a farla brillare con una micro carica esplosiva non trovando nulla di pericoloso.

