MOGLIANO VENETO - Forse perché spinta da problemi economici, forse per tentare furbescamente di risparmiare e far pagare agli altri le proprie spese. Fatto sta che pur di non pagare le bollette dell'energia elettrica si arriva ad inventarsi di tutto, perfino a collegare la rete elettrica del proprio appartamento al contatore del condominio e rifornirsi così gratuitamente. Si tratta di un allacciamento abusivo in piena regola quello che è stato realizzato (o più probabilmente fatto realizzare da qualche elettricista di fiducia ed esperto in trucchetti simili) nella sua abitazione da una, con alle spalle già alcuni precedenti penali, che è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Mogliano per il reato di furto aggravato.