CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - I suoi 67.900 follower su Instagram, 16.600 su Linkedin e 5.900 su TikTok la conoscono, e la adorano, come “Aliceful”. «Ho aggiunto al mio nome un suffisso che dà l’idea della pienezza, perché cerco di avere uno sguardo a 360 gradi sul mio argomento preferito che è la sostenibilità», dice Alice Pomiato, trevigiana di Caerano San Marco, «ex nomade digitale» che dopo aver girato il mondo si è stabilita in Lunigiana. «Vista la mia attività vivo bene in un piccolo borgo di collina, com’è Pontremoli, dove un’associazione promuove il lavoro da remoto per combattere lo spopolamento, ma torno spesso in Veneto», spiega la 32enne che nei video parla di alimentazione vegetariana e vegana, raccolta differenziata dei rifiuti, crisi climatica, sensibilità animale, transizione energetica.

Si definisce «una green content creator»: cosa fa?

«Aiuto le persone a capire come possono diventare agenti di cambiamento attivo nei loro territori, dai piccoli gesti come i consumi ai grandi temi della cittadinanza. Certamente il cambiamento avviene anche attraverso gli acquisti consapevoli, ma questa è solo una piccola parte della sostenibilità. Tutto il resto avviene con le attività nei partiti, nelle associazioni e nei collettivi, con la sottoscrizione delle petizioni, con la partecipazioni agli incontri pubblici e alla vita sociale».

Perché ha cominciato?

«Lavoravo nella comunicazione e nella pubblicità. Ma nel 2018 ho mollato tutto, perché mi sono resa conto che stavo mettendo le mie competenze a servizio di aziende che non erano etiche dal punto di vista ambientale e sociale. Ne è scaturita una crisi personale, che mi ha spinta nei vari continenti: Oceania, Asia, Europa. Ho fatto la contadina, la cameriera, l’insegnante di italiano, l’addetta alle pulizie. Poi nel 2020, con l’inizio della pandemia, sono rimpatriata. E mi sono reinventata».

Come?

«Ho ripreso in mano i social, soprattutto Instagram ma anche un po’ TikTok, per divulgare buone pratiche, stili di vita sostenibili e consapevoli. Così è nato il canale Aliceful, diventato un lavoro dopo un anno e mezzo. Ho aperto la partita Iva, ho preso due master, ho iniziato a fare formazione alle imprese attraverso Linkedin».

Da chi è composto il suo pubblico di riferimento?

«Prevalentemente da persone tra 24 e 35 anni d’età, per l’80% donne. Il 20% di uomini è comunque una quota molto alta, perché generalmente le questioni legate alla cura della casa, della persona e dell’ambiente ricadono sulle figure femminili: a quanto pare il fatto di impattare meno è legato a un triste stereotipo di scarsa virilità».

Potrebbe fare l’attività di divulgazione senza i social?

«Non sono un ingegnere ambientale, alle spalle ho studi di comunicazione e marketing. Ho sempre avuto la passione per le tematiche della sostenibilità. Quando vivevo in Australia e in Nuova Zelanda, seguivo gli influencer che le rendevano masticabili per la massa e mi sono detta: anch’io leggo tanto e potrei farlo. Quindi ho trovato modo unire l’utile al dilettevole».

Dunque vive di questo?

«Sì, di fatto ho due fonti di reddito. La prima è la vendita di spazi pubblicitari sui social, in maniera molto mirata: quando un’azienda mi propone un prodotto o un servizio, mi accerto che sia veramente sostenibile e le riservo uno spazio sui miei canali. La seconda entrata consiste nel partecipare a eventi, fare formazione aziendale, prestare la mia voce per podcast».

Che ritorno riceve?

«Ho tantissimo riscontro dalle persone che cambiano il loro comportamento e questo mi dà moltissima soddisfazione. Non a caso il logo del mio canale è l’occhio circondato dalle dita, perché vorrei aiutare le persone a cambiare prospettiva quando guardano il mondo. L’obiettivo finale è arrivare al cambiamento a tutti i livelli. Ma le realtà sono fatte di persone, quindi per cambiare quelle bisogna che prima di tutto cambiamo noi».

Nei video mostra anche la sua vita fuori dai social?

«Poco. Dico dove abito e quello che faccio, mostro quello che mangio da persona vegana, non nascondo il fatto di avere una compagna da sei anni: sono narrazioni normalizzanti, che servono a far vedere alle persone realtà differenti».

I suoi contenuti digitali sono decisamente diversi da quelli di Chiara Ferragni. Ma il caso pandoro ha danneggiato chi lavora sui social?

«Credo che quel vaso di Pandora dovesse essere scoperchiato. Questo può aver penalizzato l’influencer che fa vedere il suo privato e i suoi prodotti, magari collaborando con grosse multinazionali e proponendo contenuti dubbi, non chi fa divulgazione seguendo una precisa linea etica. Le persone mi seguono perché sanno che sono molto selettiva, che non posso e non voglio promuovere di tutto, che lavoro con le piccole e medie imprese, che non ho tanti peli sulla lingua».

La seguono pure per l’ ironia?

«Non riesco a mascherare nulla. Da italiana gesticolo e da figlia di genitori sordi mostro le mie emozioni. Questo mi aiuta a rendere più leggere tante questioni radicali. La gente ha poco tempo ed è molto stanca: difficile trasmetterle dei messaggi, se si usa un tono pesante».

Basta un reel da 90 secondi?

«Le durate più lunghe di YouTube sarebbero perfette, però tra riprese e montaggio richiedono più tempo, che non sempre ho. Il lavoro da green influencer è molto stagionale: in autunno e in inverno ci sono tante attività aziendali, in primavera è un delirio di eventi».