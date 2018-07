Vigneti, il biologico non basta: un premio alla tesi di Alice

di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIDOR (TREVISO) - Le pratiche biologiche nella gestione dei vigneti bio non sono sufficienti a contrastare alcuni insetti dannosi presenti sulle piante, tanto che finiscono per ripopolarle velocemente veicolando di nuovo la malattia. È una delle conclusioni a cui è arrivato lo studio portato avanti dalla vidorese Alice Bottarel con la sua tesi di laurea triennale in scienze e tecnologie viticole ed enologiche dell'Università di Padova.