Alì dona 200mila euro raccolti nei suoi supermercati in 20 giorni alla Croce Rossa e apre il magazzino per la spesa online

TREVISO/PADOVA - I Supermercati Alì hanno consegnato oggi alla Croce Rossa un mega assegno di 200 mila euro nella sede del Comitato Cri di Treviso. Si tratta di 100 mila euro donati alla Cri trevigiana, che vanno asommarsi ad altri 100 mila euro consegnati alla Cri padovana. I 200 mila euro sono stati raggiunti in soli 20 giorni attraverso la raccolta fondi promossa nei 116 supermercati Alì del Veneto e dell’Emilia Romagna per l'Emergenza Ucraina.

Soldi raccolti in soli 20 giorni

Sono risorse che serviranno a Croce Rossa Italiana per l'assistenza sanitaria, per l'acquisto di farmaci e di prodotti di prima necessità. Sono intervenuti Francesco Bosa, presidente del comitato veneto della Croce Rossa Italiana e Silvano Canella, direttore commerciale grocery di Alì spa, che ha superato nel 2020 il miliardo e duecento milioni di euro e che conta 116 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, dando lavoro ad oltre 4.500 collaboratori.

Nuova apertura padovana

Da 50 anni il Gruppo Alì opera nel Veneto e ora apre a Noventa Padovana il nuovo Magazzino Aliperme.it che dà ai consumatori la possibilità di fare la spesa online e di ritirarla ad un orario prestabilito. Visto che la pandemia ha cambiato le modalità di acquisto di molti consumatori e accelerato tendenze, agendo da volano per l'e-commerce, la spesa online viene vissuta come una opzione fra tante: il cliente infatti - si legge in una nota aziendale - non perde nessun vantaggio rispetto alla spesa fatta in negozio, l'assortimento è il medesimo, i prezzi, le promozioni, i punti fedeltà e anche il servizio sono quelli riconosciuti da sempre ad Alì.

Nella nuova struttura lavoreranno 70 collaboratori reperiti sul territorio. L'inaugurazione vedrà la presenza, tra gli altri, del sindaco Bano, del vicepresidente di Alì Gianni Canella e del parroco don Dionisio.