Lutto a Treviso: si è spento a 74 anni l'imprenditore Alessandro Pin

TREVISO - Lutto nel mondo imprenditoriale trevigiano per la scomparsa di Alessandro Pin. Si è spento all'età di 74 anni, dopo una lunga malattia. Era figura molto conosciuta e stimata in città, anche per la sua attività professionale. Fin da giovanissimo con il padre aveva legato il suo nome alla Sanson. Successivamente nel 1983 aveva fondato la ditta Alvagel SRL, azienda distributrice di gelati e alimenti surgelati, insieme alla moglie Valeria e al cognato Piero.



L'IMPEGNO

In 34 anni di attività imprenditoriale la Alvagel SRL ha sempre tenuto in primo piano i lavoratori e le lavoratrici tanto che nel 2017 la decisione presa dai tre soci è stata quella di non cessare l'attività, ma di trovare un acquirente che garantisse il mantenimento di quei posti di lavoro.



IL RICORDO

Pin seguiva direttamente e con grande impegno e passione l'attività commerciale. Impegno questo che lo aveva portato a girare moltissimi locali in tutto il Veneto, e anche per questo conosciuto da tantissime persone. «La sua figura è un esempio di uomo e di imprenditore di grande semplicità, umanità e simpatia» ricorda chi l'ha conosciuto. «Ha dedicato tutta la vita al suo lavoro, aveva cominciato a lavorare a 14 anni - racconta la figlia Camilla - Era una persona allegra, solare faceva amicizia con tutti».



LA PASSIONE

Cordoglio anche nel mondo del golf della Marca, sport di cui Pin era un grande appassionato, in particolare tra i soci dell'Asolo golf club. Il direttore generale, Luca Covi lo ricorda così: «Una perdita pesante per il mondo del golf italiano, ma soprattutto per il circolo di Asolo. Personalmente ho avuto la fortuna di avere Ale come socio del circolo e di condividere con lui la passione per il gioco del golf. Ho passato con lui momenti unici e indelebili nella mia memoria, con trasferte in giro per il mondo. Il ricordo più bello è stato quando vinse a Dubai una gara in coppia con mia figlia Elena. A Valeria e tutta la famiglia un abbraccio forte con la certezza che Alessandro continuerà con noi dandoci una mano da lassù».



I FUNERALI

Alessandro Pin lascia la moglie Valeria, le figlie Federica e Camilla e i nipoti Filippo e Fay. I funerali saranno celebrati giovedì, alle 15.30 nel Duomo di Treviso. La famiglia, negli ultimi mesi di vita di Alessandro, è stata supportata nell'assistenza domiciliare da Advar e chiede di non donare fiori, ma offerte alla Fondazione Advar.