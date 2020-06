Altromercato punta su Franceschini: è lui il nuovo presidente

TREVISO - Altromercato, la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia, rinnova i vertici eleggendo tramite il consiglio di amministrazione Alessandro Franceschini come presidente. Il nuovo assetto di governance punta a rafforzare sia il ruolo di Cristiano Calvi (presidente dal 2016 a oggi) come amministratore delegato in vista dell'implementazione del piano, sia quello del presidente in particolare nelle collaborazioni e nel rilancio del brand Altromercato. Trevigiano, 49 anni, il presidente di Altromercato Alessandro Franceschini è impegnato da oltre 25 anni nel mondo del commercio equo e solidale.



Presidente della cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso sino al 2010 e già nel consiglio di amministrazione di Altromercato per due mandati (dal 1998 al 2004), è stato ideatore e direttore Fiera4Passi di Treviso diventata uno degli eventi più partecipati in Italia nei temi dello sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Dal 2010 al 2016 è stato presidente di Equo garantito (associazione di categoria del commercio equo e solidale) contribuendo a dare maggiore visibilità all'organizzazione e al suo ruolo di garanzia, fino ad arrivare all'organizzazione della Fair trade week nel 2015 e a seguire l'approvazione alla camera dei deputati della legge nazionale sul commercio equo a marzo 2016. Dal 2016 ad oggi è stato vicepresidente di Altromercato.

Accanto a Franceschini in qualità di vicepresidente e amministratore delegato Cristiano Calvi (proveniente dalla cooperativa La Bottega Solidale di Genova), e Giovanni Bridi (cooperativa Mandacarù di Trento e Bolzano) in qualità di vicepresidente. Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA