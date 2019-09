«Ho un tumore al cervello», al via la raccolta fondi per Alessandro

di Mauro Favaro

CASTELFRANCO - Una raccolta fondi online per riuscire a far fronte a tutte le spese continuando a combattere la malattia. È quella lanciata da, 43enne della zona di Castelfranco, colpito da una rara forma di tumore al cervello. Il titolo che ha scelto lascia senza fiato: Sopravvivere all'Oligodendroglioma di terzo grado. Si tratta del nome tecnico della neoplasia cerebrale. Alessandro sta affrontando tutti gli interventi chirurgici con forza e determinazione. Ne ha già subiti due ed è in attesa del terzo, che sarà fondamentale. Su questo fronte non c'è nulla da dire. Ma da quasi dieci anni viaggia tra l'istituto neurologico Carlo Besta di Milano, la Neurochirurgia di Verona, l'ospedale di Negrar, sempre nella provincia scaligera, il Sant'Orsola di Bologna e l'ospedale di Bassano del Grappa, sua città d'origine.