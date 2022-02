TREVISO - La squadra di Edizione è al completo ed è di «primissimo livello», sottolinea il presidente Alessandro Benetton, che sui social ha commentato ieri l'ingresso di due nuovi consiglieri indipendenti nel cda della holding trevigiana che controlla la galassia trevigiana: Irene Boni, Ad di Talent Garden, e Francesca Cornelli, dean and professor of finance alla Kellogg School of Managemente.

Ieri l'assemblea ordinaria dei soci di Edizione - i quattro rami della famiglia Benetton con partecipazioni paritarie - ha completato la nomina del nuovo cda con l'ingresso dei due nuovi consiglieri indipendenti e con la conferma, in continuità con il precedente consiglio, di Claudio De Conto (amministratore delegato di Artsana e presidente di Prysmian), e Vittorio Pignatti-Morano Campori, co-fondatore e presidente esecutivo di Trilantic Europe dover aver ricoperto ruoli apicali in Lehman Brothers Holding e in Paribas, oggi consigliere di Mediobanca, Ics Maugeri e Doppel.

Gli indipendenti affiancheranno i quattro consiglieri della famiglia Benetton, in rappresentanza dei quattro rami familiari: Alessandro Benetton (presidente), Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa (marito di Sabrina Benetton) più l'amministratore delegato Enrico Laghi. Il nuovo cda si è quindi riunito dopo l'assemblea per l'attribuzione dei relativi poteri e deleghe al presidente e all'Ad della holding che controlla Atlantia, Autogrill, Benetton Group, altre società e ha in portafoglio partecipazioni importanti di Generali e Mediobanca.

«In ogni azienda, un primo passaggio fondamentale è costruire un team di lavoro solido, e dato che in Edizione abbiamo da poco ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione, ci tengo a presentarvelo», così Alessandro Benetton spiega la nuova Edizione in un post pubblicato sui suoi profili social: «Un team di primissimo livello: sono convinto che insieme potremo fare un grande lavoro. Naturalmente ci sarò io - scrive il fresco presidente di Edizione - insieme ai miei cugini e all'amministratore delegato, Enrico Laghi. Oltre a noi, sono stati nominati quattro consiglieri indipendenti. Due di questi sono in realtà due gradite conferme: Claudio De Conto e Vittorio Pignatti-Morano Campori, persone che hanno dimostrato negli anni il valore del loro contributo. Ci sono poi due, importanti ingressi: Irene Boni, amministratore delegato di Talent Garden, che porterà in Edizione le sue competenze in tema di tecnologia e digitale; e Francesca Cornelli, dean and professor of finance alla Kellogg School of Management, economista che ha insegnato in alcune delle più prestigiose università nel mondo. Sono entrambe figure di caratura internazionale, che sono orgoglioso di poter contare tra i membri di questo consiglio».



INNOVAZIONE

Una nota di Edizione sottolinea che «l'apporto degli amministratori indipendenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, amplia il network relazionale internazionale del Gruppo e lo spettro di competenze distintive e di elevato profilo che abbraccia i settori del management, della finanza e M&A così come i temi di governance, educazione, innovazione e tecnologia, consentendo inoltre ad Edizione di rafforzare il percorso di allineamento alle migliori pratiche in materia di impatto su ambiente e territorio, iniziative sociali e alla sua gestione aziendale».