Ballan sfiorato da'auto in allenamento in bici: volano insulti e spintoni

di Gabriele Zanchin

ASOLO - «Se al mio posto ci fosse stato un bambino o un anziano, sicuramente sarebbero finiti sotto l'auto. Sono deluso e disgustato per la reazione dell'automobilista, ma i ciclisti sono da rispettare».dalla fucilata didove si è laureatoalledidove per poco ieri ha rischiato di finire sotto un'auto con per poi venire quasi alle mani con l'automobilista, un giovane del posto. Un'esperienza che ha segnato il campione di Castelfranco che ripensa ancheinvestito proprio nell'Asolano una decina di giorni prima: «Forse la mia reazione è stata troppo istintiva ma veramente ho rischiato di cadere senza un motivo».Ieri mattina Ballan,ha inforcato la bici per allenarsi. Giunto adiretto verso Cornuda e in località Casonetto il fattaccio. Mentre percorre un rettilineo alla velocità di 35 km/h, senza traffico, viene superatoche gli passa talmente vicina che con logli urta la mano. A stento riesce stare in piedi,e manda a quel paese l'automobilista. «Un errore reagire, lo riconosco, ma veramente me la sono vista brutta» spiega l'ex iridato a mente fredda. Un gesto notato dall'automobilista che si ferma. Raggiunto Ballan chiede il perché di quella mossa azzardata.. Proprio in quel momento si ferma un altro automobilista sui 35 anni che, senza aver visto l'episodio, prende le difese del collega che nel frattempo sale in macchina e se ne va.«Ho proseguito il mio giro - spiega Ballan - ma questo è un episodio che mi ha scosso. Non c'era nessun motivo per un simile comportamento. Purtroppoche succede a un ciclista ma nel mio caso è stato proprio unvisto che non c'era nessuno in strada. Talvolta i ciclisti, specie in gruppo, non rispettano il codice ma questo non deve essere motivo per prendersela con il primo che capita. Le auto devono sorpassarei ciclisti. Poi vorrei dire ai giovani automobilisti di stare molto attenti perché ilè severissimo in questi casi. Rischiano ilper almeno cinque anni e sanzioni pecuniarie pesanti». Poi si rivolge all'automobilista: «Se suo figlio praticherà il ciclismo,