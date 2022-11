Addio al preside Aldo Tonet, storico dirigente scolastico di Treviso e Belluno

Era il 2009 quando se ne andò dalla provincia di Belluno per guidare l'Itis Galilei di Conegliano, nella sua provincia di Treviso. Ma anche dopo tutti questi anni la provincia ricorda con immutato affetto il preside Aldo Tonet, che diresse per tanti anni i licei Renier, ma anche le scuole a Pieve di Cadore e da ultimo lo Scientifico Galileo Galilei. Anni trascorsi nel Bellunese in cui ha lasciato un segno indelebile con il suo impegno e la sua passione per la scuola. Così, quando nelle scorse ore si è diffusa la notizia della sua morte, i tanti colleghi che lo conobbero e gli ex studenti che con lui andarono a scuola sono stati presi dallo sconforto.



LA MORTE

Il preside Aldo Tonet, che fu anche sindaco di Miane (Treviso) negli anni Novanta, è mancato all'età di 73 anni sabato nella sua casa trevigiana di Cison di Valmarino (Combai). La cerimonia funebre avrà luogo martedì 29 Novembre alle ore 14.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Combai.



IL RICORDO

La famiglia, gli amici e i colleghi che ricordano come una persona buona e gentile, sempre disponibile per gli altri, che mancherà molto alle due comunità quella bellunese e quella trevigiana. Il suo ultimo lascito è avvenuto lo scorso 9 settembre, quando insieme agli altri ex sindaci di Miane (Luigino De Biasi, Giovanni Lucchetta, Giuseppe Buogo, Claudio Mellere e Angela Colmellere) Tonet aveva ritenuto importante attribuire la cittadinanza onoraria per meriti scientifici a Alessandro Brunelli. In questi momenti di dolore molte persone sono vicine alla moglie Renata, alle figlie Elisabetta e Annarita con Sebastiano e Carolina, alla sorella e a tutti i parenti.