VITTORIO VENETO - Si è messo al volante con talmente tanto alcol in corpo da aver raggiunto un valore di quasi sei volte superiore al limite consentito. Ha perso il controllo della propria autovettura ed è uscito autonomamente di strada. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Invece, l'auto si è schiantata contro un muretto, presente ai lati della carreggiata, ma il conducente è uscito dalle lamiere praticamente illeso. Danni importanti all'auto, il muretto ha ceduto ma il 38enne, residente nel trevigiano, che si trovava alla guida dell'auto, non ha riportato ferite importanti. Sul posto, oltre all'ambulanza del Suem 118, anche i carabinieri del Comando della Compagnia che hanno sottoposto il conducente all'etilometro. Ed è risultato subito chiaro il motivo dell'incidente: il 38enne era positivo con un tasso alcolemico pari a 3.26 gr./litro, quando il limite è di 50 gr./l. I militari dell'Arma hanno immediatamente provveduto al ritiro della sua patente mentre i sanitari del Suem lo hanno medicato sul posto.



I CONTROLLI

Quella di venerdì e sabato è stata, di fatto, una lunga notte di verifiche. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, primariamente finalizzato alla prevenzione e contrasto dei furti in abitazione, ma hanno anche monitorato i principali luoghi di aggregazione giovanile, con il controllo degli esercizi pubblici e hanno verificato il rispetto del codice della strada. Una decina di pattuglie dell'Arma hanno verificato 14 esercizi pubblici, controllati 62 veicoli con 151 persone identificate. In particolare, i militari hanno proceduto a contestare la violazione amministrativa nei confronti di un automobilista 33enne residente nel trevigiano, controllato nel Comune di Vedelago, riscontrato con tasso alcolico pari a 0,09 gr./l.. Oltre a un 24enne del posto, controllato a Castelfranco, trovato con tasso alcolico pari a 0,21 gr./l. e un 25enne del posto riscontrato con tasso alcolico pari a 0,52 gr./l. Sono stati tutti multati epr guida arico di tutti in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida.



SOSTANZE STUPEFACENTI

Inoltre i militari, hanno proceduto alla contestazione amministrativa per un minorenne e un 20enne del trevigiano per il possesso per uso personale di 1,3 grammi e 0,8 grammi di marijuana, rinvenuti a seguito di perquisizione personale. Nella nottata anche a Treviso 1 militari del Comando Compagnia hanno denunciato un 46enne del luogo a seguito del riscontro positivo al test alcolimetrico con tasso pari a 0,98 gr/l. con conseguente ritiro di patente.

