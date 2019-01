La 37enne viene trovata positiva all'alcoltest ma il freddo la scagiona

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Il diavolo, si dice, si nasconde nei dettagli. In questo caso dire dettagli è dire poco, perché si tratta di ciò che ha permesso ad, trovata(con un livello di 2,07 alla prima lettura e di oltre 1,90 alla seconda) di veniredall'accusa di guida in stato ebbrezza, evitando così oltre che la condanna penale anche la revoca della patente fino a tre anni e la confisca dell'auto. A venire in soccorso, si fa per dire, della donna ildella sera in cui sarebbe stata pizzicata alticcia al volante, i mancati controlli periodici all'etilometro e il dubbio su quando sarebbe avvenuto l'incidente che per la Procura era stato causato dall'eccesso di bicchieri e per la 37enne, invece, dalla guida assistita della sua Jeep Renegade. All'origine di tutta la storia infatti c'è stata l'uscita di strada dell'automobilista, avvenuta la sera dell'8 dicembre del 2016 a Treviso. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando andando a sbattere, fortunatamente senza gravi conseguenze per lei o per altri, contro un guard rail.