MASERADA SUL PIAVE - Il suo sogno era quello di laurearsi in geofisica e studiare vulcani e terremoti. A infrangere le aspirazioni di un brillante studente, è stato unche è stato scoperto solo nel febbraio scorso, casualmente, e che se lo è portato via in poco tempo. Il 21enne era stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso del Ca' Foncello per alcuni sintomi che potevano inizialmente far pensare aded erano stati inizialmente scambiati per una. Alberto, sempre molto, mangiava poco e; l'ingrossamento dei linfonodi ha poi indotto i medici a sottoporlo a una ulteriore tac che ha portato a scoprire il tumore.Il giovane si è spento nel tardo pomeriggio di mercoledì, attorno alle 18, nel reparto di oncologia dell'ospedale Ca' Foncello dove si trovava ricoverato da alcune settimane. Una lenta e dolorosa agonia quella di Alberto, seguito costantemente dall'affetto dei genitori, Luisa e Maurizio che hanno perso il loro unico figlio. «Abbiamo sempre sperato e pensato sempre che guarisse - ci racconta, commossa, la madre - ed è l'unica cosa che abbiamo potuto fare:, soffrendo tantissimo e si resta senza parole, senza idee». Il funerale del 21enne è già stato fissato: sarà celebrato domani, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Maserada sul Piave...