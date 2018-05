Il Principe Alberto di Monaco ospite dei Moretti Polegato in Diadora e Geox

di Maria Chiara Pellizzari

MONTEBELLUNA - Ospite vip nelle realtà imprenditoriali della famiglianel Montebellunese: ill'altro ieri ha scelto di visitare laa Caerano di San Marco, le tenute vinicole di Villa Sandi a Valdobbiadene e il quartier generale dia Montebelluna e Signoressa. Uomo di sport, ilè stato accompagnato da undella zona in un tour del quartiere generale dell'azienda di Caerano presieduta da Enrico Moretti Polegato. Una visita durante la quale il Principe ha voluto approfondire i 70 anni di storia di Diadora attraverso il museo che ospita le scarpe e le maglie delle leggende dello sport che l'hanno resa famosa negli anni 70 e 80. Ha poi scoperto la nuova collezione primavera/estate 2019, ricevendo in dona un'icona della collezione Heritage Diadora realizzato con materiali sostenibili.Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, ha poi accompagnato il Principe in volo per una visione panoramica delle Tenute dicertificate Biodiversity Friend dalla Wba (World Biodiversity Association). E proprio l'attenzione alla cura del vigneto in termini di sostenibilità e salvaguardia della biodiversità ha suscitato un grande interesse da parte del Principe.A chiudere il tour la visita alla realtà di Geox, per cui il sovrano è stato accolto dal presidente Mario Moretti Polegato: la visita è partita dal polo logistico di Signoressa, sito di oltreda cui vengono distribuitein Europa, Russia eper continuare con la tappa nel quartier generale a Montebelluna. Qui la visita si è concentrata nel centro di formazione, dove sono stati illustrati al Principe i programmi di formazione e aggiornamento per i neo assunti e i tutti i dipendenti. Poi, nel centro sviluppo prototipi Alberto di Monaco ha seguito ildi una scarpa dotata della tecnologia traspirante e i laboratori di ricerca dove si è intrattenuto con un gruppo di ingegneri che gli hanno illustrato le principali innovazioni. La visita si è conclusa con un pranzo nel ristorante aziendale insieme ai dipendenti, con un menu a chilometro zero che, come l'asilo nido per i figli dei dipendenti, rientra nella politica aziendale di attenzione al benessere.