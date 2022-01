TREVISO - Condannati. I 40 pini marittimi di viale Cesare Battisti verranno abbattuti e sostituiti da altri alberi ad alto fusto. A metà settimana, a Ca' Sugana, è arrivata la bozza del progetto preliminare per la riqualificazione di viale Cesare Battisti e, in allegato, la relazione dell'agronomo Claudio Corazzin che sancisce quello che tutti sapevano da tempo: gli alberi sono arrivati a fine vita, come dimostrato dagli ultimi stress-test che ne hanno certificato l'estrema fragilità. Abbattimenti, nuove alberature e riqualificazione del viale saranno tutte a carico di Numeria, società che sta realizzando un elegantissimo centro residenziale al posto dell'ex Provincia e, come onere di urbanizzazione, mette a disposizione del Comune un nuovo viale d'accesso.

ZONE VERDI

In ballo ci sono 5 milioni di euro, per la gran parte destinati a rifare viale: «Quello - dicono a Ca' Sugana - è uno degli ingressi principali alla città che porta fino al Duomo». Il progetto è ambizioso. Prevede, principalmente, la sostituzione di tutti i 45 pini marittimi. Alberi sicuramente belli, maestosi ma ormai inadatti a fare da cornice alla principale strada d'ingresso al centro storico. Le radici hanno rovinato sia i passeggi, sia il manto d'asfalto, ormai diventato un susseguirsi di avvallamenti. Verranno quindi tutti cambiati, con essenze più adeguate e autoctone: «Ma saranno rimpiazzati con alberi già d'alto fusto», assicurano dagli uffici tecnici. Il progetto poi prevede il rifacimento e la messa in sicurezza della sponda del canale e la realizzazione di una pista ciclabile che adesso manca.



NON UNA MA TRE

E proprio la pista ciclabile è il cardine della riqualificazione in arrivo. Il progetto preliminare, firmato dall'ingegnere Martini, prevede tre soluzioni. La prima è un percorso misto, ciclabile e pedonale all'ombra dei nuovi alberi; la seconda è più elaborata: due piste ciclabile mono direzionali ai due lati della strada. Una diretta verso il Duomo e l'altra in direzione opposta. La terza invece si bassa su percorsi pedonali e ciclabile separati l'uno dalla latra ma distinti sebbene tutti sullo stesso lato. Tre soluzioni che prevedono, ovviamente, soluzioni diverse anche per la sede stradale. Di base ci sarà invece il consolidamento della sponda del corso d'acqua che accompagna da sempre la strada e che verrà protetto con una recinzione forse in legno. Nel corso delle prossime riunioni di giunta, il progetto verrà esaminato. Poi sindaco e assessori sceglieranno un'opzione. A quel punto i progettisti potranno lavorare alla proposta definitiva. E visto che i lavori sono già assegnati, il cantiere potrebbe aprire entro l'estate. Delle tre proposte una però sembra già trovare i principali consensi ed è la seconda, quella che prevede le due piste monodirezionali ai lati della strada e nuovi vialini pedonali. Ovviamente le opzioni saranno esaminate tutte e tre ma già quella che prevede la soluzione mista, bici e pedoni tutti sullo stesso lato e con un percorso unico diviso solo da segnaletica orizzontale, non convince praticamente nessuno. Così come la terza, ritenuta un po' troppo confusa e poco attuabile. La discussione, insomma, pare già indirizzata. Di certo la il caso vaile Cesare Battisti, strettamente collegato alla riqualificazione dell'ex Provincia, è arrivato a una svolta. La trattativa non è sempre stata facile, ostacolata dal cambio di obiettivi tra l'amministrazione Manildo, che ha fatto partire il progetto, e quella attuale di Conte. Ma il deposito del progetto preliminare per il nuovo viale ha aperto un nuovo capitolo.