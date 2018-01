Nuovo grande albergo in centro a Treviso nell'ex sede Inail

di Mattia Zanardo

TREVISO - Il 2018 porterà un. È ormai: tolte le impalcature, scoperta la grande insegna, gli operai stanno completando le ultime rifiniture, mentre la hall è ormai pressoché pronta: gli arredi si possono già intravedere oltre le vetrate d'ingresso. Un'ottantina di stanze, sarà peraltro una struttura peculiare: come si intuisce del nome stesso, offrirà solo pernottamento più, eventualmente, la possibilità della prima colazione, proprio secondo il modello tipico dei bed and breakfast e, secondo la tipologia, dell'omonima catena di cui fa parte.La B&B Hotels Italia, infatti, è la divisione italiana di un grande gruppo internazionale, di origine francese, con quattrocento alberghi in tutto il mondo. In Italia conta già 28 tre stelle (ma con l'obiettivo di salire ad una cinquantina entro un paio d'anni): tra i più vicini, a Padova, Udine, Trieste e Ferrara. Secondo le indiscrezioni, per la riqualificazione dell'edificio trevigiano (la cui conduzione, peraltro, sarà affidata ad una gestione locale) il gruppo ha investito circa tre milioni di euro...