Albanese evade e si fa beffe dell'Italia su Facebook: torna e lo arrestano

di Nicola Cendron

PREGANZIOL - Per alcuni mesi, all'inizio dell'anno, si era fatto beffe del sistema giudiziario italiano e delle forze dell'ordine: dai domiciliari, con il braccialetto elettronico, a gennaio era riuscito a fuggire, salire su un aereo per l'Albania e a rendersi irreperibile. Una latitanza rivendicata, in barba all'Italia, con un selfie postato sul suo profilo Facebook finito anche sulle pagine di cronaca a livello nazionale. «A quest'ora domani sarò in Albania». Così aveva scritto a corredo della foto. Albano Dova, 24 anni, albanese, pensava di averla definitivamente fatta franca: non poteva immaginare che l'ennesima scorribanda, un ritorno in Italia, gli sarebbe costata nuovamente le manette e il carcere. LE ACCUSE Lo straniero, pregiudicato, viveva a Preganziol durante il suo soggiorno in Italia. A suo carico c'erano due ordini di custodia cautelare, entrambi emessi nel mese di febbraio dal gip del tribunale di Treviso: uno per evasione dai domiciliati e un secondo per maltrattamenti in famiglia.



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO