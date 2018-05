Al volante dopo aver bevuto e fumato uno spinello: assolta dalla "x" mancante

di Roberto Ortolan

QUINTO - Coinvolta in un incidente, unaviene sottoposta adcon. Viene trovata. Viene spedita a processo, con richiesta di. Ma quella che, all'apparenza, era da considerarsi una prova schiacciante, evapora e, nonostante la Procura avesse chiesto 6 mesi di reclusione, il giudice di Venezia assolve la giovane donna, accogliendo le argomentazioni dell'avvocato difensore Marco Furlan. E tutto per colpa di una, di. Nella sostanza nessuno disse alla ragazza, mentre veniva sottoposta a cure nel pronto soccorso di un ospedale, che il prelievo di sangue che le veniva fatto serviva sia ai fini terapeutici (per salvarle la vita) che a quelli giudiziari. Un errore messo in evidenza dalla difesa che è risultato determinante per far assolvere la ragazza dall'accusa di essersi messa al volante con la mente annebbiata dall'assunzione di alcol e dopo aver fumato uno spinello...