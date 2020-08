Focolaio all'Aia, 184 positivi ma l'azienda resta aperta e dimezza turni e produzione

TREVISO - Il maxi focolaio all'Aia di Vazzola non ferma la produzione: l'azienda resterà aperta nonostante i 184 casi di contagio. La decisione è arrivata dopo il vertice di stamani in prefettura a Treviso, con sindacati, azienda sanitaria, lavoratori e dirigenti del Gruppo Veronesi.



Secondo le autorità non ci sono le condizioni per fermare lo stabilimento: Il caso era esploso la settimana scorsa con la scoperta dei primi 20 casi, saliti poi a 125 e 184 nelle due successive tornate di tamponi.



Previsti termoscanner in azienda e saniticazione continua con turni di lavoro al 50 per cento. Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA