Ingenti danni all'agricoltura: «I cinghiali stanno massacrando i campi»

Non bastassero l’emergenza Covid 19, le tensioni sui prezzi di alcuni prodotti, la carenza di manodopera stagionale o le gelate fuori stagione, l’agricoltura si trova a fronteggiare pure un’ulteriore avversità: il ritorno degli animali selvatici, che scorrazzano negli appezzamenti provocando seri danni ai terreni e alle coltivazioni. La presenza di cinghiali, cervi e caprioli, in particolare, nella fascia Pedemontana della Marca non è una novità. Ma negli ultimi giorni le segnalazioni si stanno moltiplicando, proprio in seguito alle misure restrittive imposte dai decreti anti-coronavirus: «In questo periodo sono ovviamente vietate le attività venatorie, compresi gli abbattimenti selettivi - conferma Fabio Curto, vicepresidente di Confagricoltura Treviso - ma sulle nostre Prealpi e sulle nostre colline non ci sono nemmeno persone che vanno a camminare o a fare escursioni, dunque, rispetto al solito, c’è una minore azione di disturbo di questi animali. E’ un problema che permane, anzi si accentua, tra i tanti attuali».

LA PROLIFERAZIONE

Le nevicate in quota dei giorni scorsi, per giunta, hanno spinto diversi esemplari verso valle. Lo stesso Curto, referente della sezione lattiero-casearia dell’associazione imprenditoriale e, tra l’altro, titolare con la sua famiglia di Malga Mariech, sul Monte Cesen, ha fotografato un piccolo branco di cinghiali, con alcuni adulti e diversi cuccioli, all’imbocco della strada che da Valdobbiadene sale a Pianezze. Le organizzazioni di categoria hanno lanciato da tempo l’allarme sulla proliferazione degli ungulati. Principale fonte di preoccupazione per gli agricoltori, sono proprio i cinghiali: privi di predatori naturali, sono aumentati notevolmente di numero negli ultimi anni. E soprattutto sono aumentati i danni da loro provocati: scavando con il muso alla ricerca di cibo, sono in grado di devastare ampie porzioni di pascoli o di campi seminati: zolle sollevate quasi fosse passato un aratro.

LE DEVASTAZIONI

«Tra ottobre novembre scorsi, al termine della stagione degli alpeggi, nella Pedemontana abbiamo stimato che oltre il 50 per cento del cotico erboso dei prati sia stato danneggiato - conferma Curto -. Dai Colli Euganei e dai Colli Berici la presenza è certificata fino sul Montello». E ora, la rarefazione delle attività umane imposta in queste settimane lascia maggiore spazio ai “selvatici”. «Registriamo casi di danni in più nella zona alto collinare della Marca ad opera di cinghiali e cervi - sottolinea Antonio Maria Ciri, direttore della federazione provinciale Coldiretti - Fortunatamente nelle nostre zone molte colture non sono ancora nelle fase di ripresa dopo il periodo invernale, perciò non siamo ai livelli dei pascoli del Bellunese». Gli animali, chiaramente, seguono il loro istinto. Ma la convivenza, in un ambiente fortemente antropizzato e vocato all’agricoltura, rischia di rinfocolare antichi e nuovi contrasti. Basti pensare, per quanto riguarda l’allevamento, al ritorno del lupo, ormai individuato nell’ampia dorsale dai Monti Lessini e dalle Dolomiti bellunesi arriva fino all’altopiano di Asiago, passando proprio per le Prealpi Trevigiane. «Oggi la priorità è quella di risolvere l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche, anche sull’agricoltura, a partire dalle speculazioni sui prezzi alla produzione di alcuni prodotti, inaccettabili in un momento come questo - conclude Curto - ma, una volta tornati alla normalità, dovrà essere affrontata anche questa problematica». © RIPRODUZIONE RISERVATA