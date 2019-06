Agnellino disperato, bloccato nell'isolotto al centro del Piave: i pompieri vanno a salvarlo

NERVESA - Un agnellino era solo, belava disperato in un isolotto al centro del Piave, in località Santa Croce. Forse era arrivato lì in un momento di magra, ma adesso la corrente nel fiume gli impediva di lasciare l'isolotto. E così i vigili del fuoco di Montebelluna, oggi pomeriggio 9 giugno verso le 14.30 sono intervenuti con la squadra fluviale, sono sbarcati sull'isolotto e hanno portato in salvo l'agnellino restituendolo al proprietario. E si sono fatti anche un selfie...