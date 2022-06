VITTORIO VENETO - Aggredito in piazza da un gruppo di ragazzi. Venerdi sera, 3 giugno, verso le 23.30 un 22enne è stato fermaro in piazza Medaglia d'oro da un gruppo di giovani armati di coltello. Ignari ancora i motivi che ha portato il gruppo ad aggredire il 22enne che è stato curato in pronto soccorsco per una ferita da taglio al braccio e varie contusioni al volto. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, ai quali il giovane si è rivolto per fare denuncia.

APPROFONDIMENTI CRONACA Rissa tra giovanissimi in un agriturismo a Castelfranco Veneto SPRESIANO Rissa fra bande di stranieri fuori dal bar: marocchino accoltellato... VILLORBA/LANCENIGO Rissa convocata via social alla stazione, una dozzina di ragazzini si... MONASTIER Si vanta con gli amici della rapina in discoteca: arrestato 19enne MONASTIER Notte di follia alla Casa di Caccia: rapinatore incastrato dal... MONTEBELLUNA Maxi rissa in centro a Montebelluna, la ragazzina è stata... MONTEBELLUNA Maxi rissa tra minori in piazza: ragazzina presa a calci in testa