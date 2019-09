Pestato e sequestrato, i due 20enni: «Un equivoco, eravamo ubriachi»

di Alberto Beltrame

, per questo mi hanno tenuto ine costretto a girovagare in macchina tutto quel tempo» - ha spiegato, ancora sotto choc, il 45enne di Breda soccorso domenica mattina a Caposile di Musile di Piave , dov'è riuscito ad approfittare di un momento di distrazione dei suoi aguzzini e a chiedere aiuto, dall'auto, ad un passante, che ha allertato i carabinieri. L'operaio, A.M. le sue iniziali, è rimasto in balia dei due giovani casertani,, entrambi originari di Maddaloni ma che ora vivono a(dove il primo risulta domiciliato, mentre il secondo sarebbe suo ospite) per oltre quattro ore, fino alle otto del mattino In quelle ore d'inferno, il 45enne, di origini palermitane, è stato. È stata quasi una tortura, costretto a girovagare fino all'alba e oltre tra la Marca e il Veneziano. I due casertani lo hanno costretto a scarrozzarli in lungo in largo. La scusa iniziale era di un passaggio verso casa, a Biancade, dopo la discoteca. Poi è scattata la violenza. «Mi hanno picchiato, continuavano a prendermi a sberle in faccia» ha riferito la vittima, ricacciata in macchina davanti all'Odissea.