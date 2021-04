MOGLIANO - «Non posso giustificare quello che ha fatto, però resta sempre mio figlio. Il mio bambino. So solo che avrei voluto salvare sia lui che Marta se avessi potuto». A parlare è la madre del 15enne che lunedì 22 marzo ha accoltellato Marta Novello in via Marignana, a poche centinaia di metri dal quartiere dove abitano entrambi. La donna è provata, il figlio adolescente lo ha potuto vedere solo per pochi minuti venerdì scorso nell’aula...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati