Esce dal lavoro, picchiato e rapinato: «Spinto a terra e un piede in faccia»

di Nicola Cendron

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO Era uscito dalla sua agenzia immobiliare, per raggiungere la sua auto in un parcheggio poco distante. Dopo essere salito in auto è stato aggredito violentemente da due malviventi che lo hanno trascinato fuori dall’abitacolo, portandogli via portafogli e un bracciale. Il tutto nel cuore di Conegliano, in un orario, le 19 circa, purtroppo tradizionalmente gettonato per le rapine, soprattutto in questo periodo così delicato dell’anno. Questa la terribile esperienza vissuta nella serata di martedì da Stefano Zanardo, 48 anni, cotitolare con il padre Bruno dell’agenzia immobiliare “Cavallino” di via Manin.