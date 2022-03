Branco aggredisce un 15enne in centro città. Il sindaco Conte: «Il problema è la madre che giustifica il figlio» Video

TREVISO - Il caso del 15enne trevigiano picchiato da un branco di coetanei sabato pomeriggio lungo Via Canova a Treviso non accenna a placarsi. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, nella mattinata odierna ha difatti voluto rispondere alle accuse del Partito Democratico di Treviso e della madre dell’aggressore che hanno dichiarato come il primo cittadino trevigiano stia “minimizzando” la problematica delle baby gang in città.

APPROFONDIMENTI NORDEST Mario Conte commenta il caso del 15enne picchiato in Via Canova MESTRE Bevono superalcolici prima di entrare in classe, adolescenti... TREVISO Lo sfogo della madre del 15enne aggredito in centro: «Mio... TREVISO Centro città ostaggio delle baby gang: brutali pestaggi, ma... TREVISO «Vieni con noi o sei morto». Studente trascinato nel...

Le Istituzioni possono agire per la sensibilizzazione e la prevenzione, ma non possono sostituirsi alle famiglie, all’educazione e al rigore

«Sono fortemente dispiaciuto sia per l’infortunio occorso al ragazzo, che è anche dovuto ricorrere alle cure mediche, sia per l’attacco al sistema e quindi al sindaco e, vista la dinamica, anche al Prefetto, al Questore e al Comandante dei Carabinieri – afferma il sindaco -. Stamattina ho appreso dalla stampa che una mamma avrebbe lasciato andare il figlio ad un regolamento di conti per un “banale alterco” , una situazione che inviterò a chiarire ai Carabinieri. La ringrazio, perché mi fa capire quale sia il vero problema di quelle che vengono chiamate “baby gang”. Inoltre, l’accusa del fatto che io starei minimizzando è falsa, perché il tema del disagio giovanile è al centro delle politiche comunali».