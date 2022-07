Aggredito al pub per la collanina d'oro: 18enne accerchiato da un quartetto

GAIARINE - Aggressione al pub "Mangio Food & Drink" di Gaiarine. Un gruppo di quattro giovani ha colpito un 18enne di San Polo di Piave scagliandosi su di lui con calci e pugni. Il quartetto gli ha anche portato via una collanina in oro che teneva al collo e sono poi scappati a bordo di una macchina appostata nelle vicinanze. Il 18enne è andato subito in ospedale ad Oderzo dove è stato curato per le contusioni subite in tutto il corpo. La prognosi è di 10 giorni. Per risalire ai colpevoli, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Codognè.