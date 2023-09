MONTEBELLUNA (TREVISO) - «Ho querelato il giovane che mi ha aggredito lunedì notte, ma sono pronto a ritirare la denuncia se si scuserà e si impegnerà in attività di volontariato». Nicola Palumbo, nella notte fra lunedì e martedì, a fine palio, è stato aggredito da un giovane cui si era rifiutato di servire ancora da bere. A quel punto, il giovane si è scatenato, ha cominciato ad insultare il presidente e lo ha preso a pugni e calci fino a quando le altre persone presenti non lo hanno bloccato e allontanato. Palumbo, soccorso dagli amici, successivamente si è recato al Pronto soccorso, dove gli hanno medicato le contusioni e dato alcuni giorni di prognosi. «Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 - dice lo stesso Palumbo- sono stato aggredito nei pressi della tensostruttura da un ragazzo, alterato, che voleva ancora da bere. Al mio diniego, ha perso il controllo ed ha iniziato a colpirmi con calci e pugni. Dopo esami in ospedale, comunico che non ho riportato fratture ma le contusioni ricevute hanno portato ad una prognosi di 8 giorni. Il ragazzo è stato da me identificato e ho esposto querela presso la caserma dei Carabinieri di Montebelluna. Non intendo aggiungere altro e ringrazio per i messaggi di vicinanza».



L’IDEA

A margine, però, racconta la sua idea. «A poco più di vent’anni - dice il presidente dell’ente palio - è molto più educativo il lavoro della sanzione economica. Se questo ragazzo si presentasse in caserma offrendo un lavoro da volontario in una delle nostre grandi realtà e si scusasse, sarei pronto a ritirare la querela. Ciò sarebbe più utile di farsi dare mille euro che in realtà verserebbero i genitori. Non penso al palio, perché un anno di attesa è troppo, ma a un lavoro con ragazzi con disabilità, anziani, plastic free. Se ci parliamo e si mostra pentito, sono a disposizione per ritirare tutto. Ovviamente, però, prima voglio vederlo al lavoro».



LA FRECCIATA

Tale episodio non è legato in alcun modo alle polemiche che hanno accompagnato il palio dei record, anche se proprio fra i detrattori di Palumbo e del palio non è mancato chi ha colto l’occasione per ironizzare sulla cosa. E il presidente non ha mancato di effettuare un cenno a tale aspetto. «Ringrazio - ha detto Palumbo - anche chi sta godendo per questa disavventura, perché delimita ancora una volta il confine tra l’intelligenza e l’imbecillità. Invito a non commentare il soggetto e lasciarlo nella sua pochezza, senza dare luce a chi, proprio sfruttando il successo del Palio, ne vorrebbe avere un po’ anche per sé, scordando che solo il lavoro porta a risultati”. E’ un dato di fatto, comunque, che l’aria attorno alla manifestazione si stia facendo pesante.