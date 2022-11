Aggressione in una sala slot di Preganziol, donna di 37 anni minaccia una giovane con i cocci di una bottiglia e le strappa l'orecchino

PREGANZIOL (TREVISO) - Aggressione violenta, ubriaca si scaglia contro una giovane di Preganziol e la minaccia con un coccio di vetro di una bottiglia e le strappa l'orecchio. I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Treviso sono intervenuti stanotte, 14 novembre, verso le 2.30 circa, presso una sala slot di Preganziol dove poco prima, per futili motivi, una 37enne di origini marocchine, in stato di evidente alterazione psicofisica, si era scagliata contro una 28enne che si trovava all'interno del locale adibito al gioco delle slot machines.

L'aggressione

La donna ha minacciato l'altra colpendola con calci e pugni, minacciandola con un coccio di vetro di una bottiglia e addirittura strappandole l'orecchino dall’orecchio sinistro. A seguito della violenta lite entrambe le donne ricorrevano a cure mediche: ad avere la peggio l’aggredita che riportava contusioni facciali, agli arti superiori e inferiori e una profonda ferita al lobo dell’orecchio sinistro, tutte lesioni ancora in fase di attenta valutazione da parte dei sanitari. Mentre la 37enne rimediava alcuni giorni di prognosi per contusioni al volto. Ne è seguita comunicazione dei militari dell'Arma all’Autorità Giudiziaria che ora valuterà la vicenda anche sulla scorta dell'esito degli approfonditi esami clinici cui l'aggredita sarà sottoposta per valutare la gravità delle lesioni patite.