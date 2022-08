Da' in escandescenza alle Poste: minaccia gli operatori e picchia i poliziotti intervenuti per fermarlo. Arrestato

TREVISO - Da' in escandescenza alle poste e picchia i poliziotti: arrestato. Il fatto è accaduto lo scorso 28 luglio quando un uomo senza documenti si è presentato allo sportello con la pretesa di prelevare 5 euro dal suo conto. Il personale di Poste Italiane si è opposto alla sua richiesta e il soggetto ha iniziato ad alterarsi. Intervenuti gli agenti, hanno invitato l'uomo ad uscire dall'edificio e lui ha reagito in maniera aggressiva e scomposta prima con ingiurie e minacce di vario tipo e poi ha dato vita ad una cruenta colluttazione. Per questo il soggetto è stato arrestato per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.