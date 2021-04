Giovane coppia picchiata selvaggiamente in Piazza: nei guai tre minorenni, due sono ragazzine

CASTELFRANCO - I carabinieri di Castelfranco hanno denunciato per lesioni personali in concorso, tre giovani minorenni. Si tratta di:una ragazzina residente nella Castellana, fermata insieme a un giovane e una ragazza della provincia di Trento.

I tre sono risultati responsabili dell'aggressione avvenuta il 12 dicembre scorso, nel pomeriggio, in piazza Giorgione a Castelfranco, nelle vicinanze dell'hotel Roma. Vittime un ragazzo di 19 anni e una sua amica 18enne, entrambi residenti nella zona. I due giovani, picchiati selvaggiamente dal terzetto, erano stati ricoverati in ospedale con varie contusioni e una prognosi di 7 e 3 giorni.

Restano ignote le motivazioni del gesto considerato che non si conoscevano. I carabinieri hanno identificato i tre minorenni grazie al sistema di videosorveglianza comunale che aveva ripreso l'aggressione e alle testimonianze dei due aggrediti.