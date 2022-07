Uomo da' in escandescenza in piazza Borsa: prende di mira agenti e passanti

TREVISO - Va in escandescenza dopo il controllo, l'ennesimo, della polizia locale. Fermato ieri sera, 4 luglio, alle 20.30, un 36enne di origini marocchine. L'uomo è stato portato al comando per l'aggressività dimostrata nei confronti degli agenti e di alcune persone presenti in piazza Borsa. «Il soggetto era stato segnalato già dal pomeriggio per atteggiamenti aggressivi nei confronti di un connazionale», spiega il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. «Alla vista degli agenti che lo hanno fermato per le operazioni di identificazione è andato su tutte le furie prendendo a botte un vicino. Immediato l’intervento delle due pattuglie della Polizia Locale presenti in Piazza Borsa che hanno messo fine agli atteggiamenti violenti trasferendo l’individuo in Comando». Per B.M., così si chiama il 36enne, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La presenza delle pattuglie dei vigili della Polizia Locale è stata molto intensificata negli ultimi giorni tra via Fiumicelli, Via Zorzetto, Piazza Borsa e Via Toniolo: «È stata registrata nelle ultime settimane una massiccia presenza di giovani e giovanissimi nella zona», evidenzia Gallo. «In via preventiva e precauzionale ogni giorno la zona è presidiata con servizi appiedati e controlli dinamici».