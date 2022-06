Festa con musica a tutto volume al bar, intervengono i carabinieri ma un consumatore si scaglia contro di loro

CASALE SUL SILE - Festa con musica a tutto volume, i residenti chiamano i carabinieri e un avventore gli si scaglia contro. Verso le 21.30 di ieri, del 26 giugno, i militari sono intervenuti al bar "Da&Da" di via nuova Trevigiana a Casale sul Sile dopo ripetute chiamate ad parte dei residenti della zona che lamentavano musica ad alto volume che arrivava da una festa in atto all'interno del locale. I Carabinieri intervenuti hanno chiesto alla titolare del locale di abbassare la musica. In quell'istante si è avvicianto anche un avventore, un 38enne residente a Quarto d’Altino nel veneziano, che con fare oltraggioso e minaccioso ha iniziato ad offendere i miliatari. La proprietaria del bar lo ha intimato di uscire dal locale ma il consumatore continuava ad insultare i militari a voce alta per farsi sentire anche dagli altri presenti. Invitato nuovamente ad uscire, l'uomo ha opposto resistenza aggredendo e graffiando anche gli avambracci dei militari. Si è richiesto necessario l'intervento anche di un'altra pattuglia che ha bloccato l'uomo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante una perquisizione, nella tasca dei pantaloncini del 38enne, i carabinieri hanno trovato un coltello di genere vietato. Una volta condotto in caserma a Casale sul Sile, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.