Aggredito fuori dal locale con un violentissimo pugno: giovane ricoverato per trauma cranico

LORIA - Aggressione questa alle 3.40 di questa notte. Un 19enne di origine rumena è stato aggredito per futili motivi fuori da un locale da un altro ragazzo che lo ha colpito al viso con un violento pugno. Un colpo talmente forte che il ragazzo è caduto a terra e ha riportato un trauma cranico facciale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire la vicenda.