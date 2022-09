Castelfranco. Lite furiosa per la cura di un gattino: il proprietario di casa aggredisce l'inquilino con delle forbici

CASTELFRANCO - Violenta lite per disaccordi sulla cura del gatto. Sembra essere proprio questo il pomo della discordia tra il proprietario e l'inquilino di un'abitazione di Castelfranco Veneto.

I due, proprietario di 56 anni e inquilino di 27, entrambi italiani, sembravano non essere d'accordo sul come curare l'animale. E così si sono messi a litigare violentemente con tanto di profonda ferita inferta con delle forbici. Una lite violenta in un'abitazione culminata proprio con il proprietario che utilizzando un paio di grosse forbici ha colpito la mano destra dell'inquilino procurandogli una profonda ferita.

Il 27enne andato in ospedale, ha riportato una ferita che i sanitari hanno ritenuto guaribile in una quindicina di giorni. Le forbici sono state sequestrate dai Carabinieri e per il proprietario è scattata la denuncia per lesioni.