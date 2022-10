TREVISO - Segue la collega armato di taglierino, poi sfascia un negozio di casalinghi e minaccia le commesse brandendo un mattarello. Sera di follia mercoledì, 5 ottobre, in viale della Repubblica, a Treviso. Per riportare la calma sono dovute intervenire le volanti della questura, che ne hanno placato la furia, rischiando a loro volta di esserne travolti. Il 28enne infatti ha rivolto il mattarello anche contro di loro prima di convincersi a deporre l'utensile da cucina. Per lui è scattata quindi una triplice denuncia con l'accusa di minaccia aggravata, porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, incensurato e non gravato da precedenti di polizia, si è messo a pedinare una collega 45enne alla fine del turno di lavoro. Erano le 19. Entrambi lavorano in una ditta di imballaggi: il giovane è stato assunto da poco e forse si era invaghito della collega anche se dai primi riscontri non sembra che tra i due non fossero in confidenza.

La collega costantemente seguita dall'uomo

Quella sera lei è salita in auto e dopo qualche minuto, controllando sullo specchietto retrovisore si è accorta che il giovane collega la stava seguendo. Una presenza inquietante, che l'ha spinta a cercare un diversivo, temendo che l'altro avesse cattive intenzioni. Così ha cercato rifugio a casa di un amico. È stato proprio quest'ultimo, a cui la malcapitata ha telefonato mentre percorreva le strade trevigiane tallonata dal collega, a evitare situazioni potenzialmente pericolose. Una su tutte: restare da sola con lui. L'amico le ha consigliato di andare da lui: se la faccenda avesse preso una brutta piega le avrebbe dato manforte. L'uomo ha affrontato il pedinatore, chiedendogli spiegazioni sul suo comportamento. L'altro però per tutta risposta ha estratto un taglierino dalla tasca e, dopo averlo brandito per alcuni secondi in direzione dell'amico della donna, lo ha lasciato cadere a terra.

Un escalation di violenza

Pensavano che il peggio fosse passato, invece il 28enne ha solo cambiato bersaglio, prendendo di mira un negozio di articoli per la casa che si trova davanti all'abitazione dell'uomo che lui aveva appena minacciato. Qui, armato di mattarello ha danneggiato la merce esposta per poi minacciare le commesse. Ma anche i poliziotti, intervenuti sul posto su richiesta delle vittime. Il giovane è stato denunciato. Taglierino e mattarello invece sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.