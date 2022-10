Strattonano una 20enne ucraina e le rubano la borsetta con i documenti e il cellulare a Spresiano. Fermati due giovani

SPRESIANO (TREVISO) - Strattonano una 20enne e le rubano soldi e cellulare. Il fatto accaduto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, intorno mezzanotte e 40 a Spresiano in via Giorgione dove due individui si sono avvicinati furtivamente ad una ragazza di origini ucraine che aveva da poco finito di lavorare in un negozio e stava tornando a casa a piedi. Una volta raggiunta la vittima, i due le hanno strappato la borsetta a tracolla contenente documenti e poche decine di euro in contanti nonché il telefono cellulare, facendola cadere a terra e infine allontanandosi per le vie limitrofe. Immediate ricerche delle pattuglie dei Carabinieri convenute, hanno permesso di rintracciare, dopo circa un'ora e sempre in strada a Spresiano, due giovani nordafricani sul cui conto, nelle ore successive, sono stati raccolti elementi che li incastrano e che ora sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. La vittima è ricorsa alle cure mediche, avendo riportato contusioni alle ginocchia e un lieve trauma cranico, con prognosi di alcuni giorni. La refurtiva, al momento, non è ancora stata recuperata.