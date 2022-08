Strappa la borsa ad una 23enne vicino alla stazione di Treviso: lo scippatore finisce in carcere

TREVISO - Arrestato un giovane per reato di rapina. Nella notte tra lo scorso 27 e 28 agosto, la Polizia di Treviso ha tratto in arresto un italiano senza fissa dimora e incensurato per il reato di rapina.

Il fatto

Attorno a mezzanotte vicino alla stazione ferroviaria, il giovane aveva avvicinato alle spalle sulla 23enne strappandole la borsa con violenza dalle mani per darsi poi alla fuga. Il rapinatore, ancora in possesso degli effetti personali della vittima, è stato subito individuato poco lontano dal luogo dell'aggressione dagli operatori della Questura. Per le ricerche sono state provvidenziali le informazioni fornite dalla ragazza aggredita. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata e si trova ora in carcere a Treviso.