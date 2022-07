MONTEBELLUNA - «Appena l'ho visto seduto su quella panchina ho perso il controllo e l'ho aggredito». Così il 17enne che si è costituito lunedì davanti ai carabinieri di Montebelluna, spiega le ragioni di un gesto che poteva avere conseguenze drammatiche. «Ero arrabbiato per delle vicende passate, ho agito d'impulso - racconta - ma se potessi tornare indietro di sicuro non lo farei». La vicenda è nota: Andrea V. stava facendo una videochiamata quando qualcuno, che poi ha fatto perdere le sue tracce gli ha conficcato la punta di una freccetta nella tempia.

IL PRETESTO

«La sigaretta è stato un pretesto» dice in lacrime la mamma del minorenne. «Mi dispiace davvero tanto per quello che è successo - continua la donna - spero che tutta questa brutta vicenda si possa risolvere il più presto possibile». Arrivato a casa il giovane si era confidato con la mamma che per diversi giorni ha cercato di farlo ragionare. Alla fine la donna ha rotto gli indugi e ha chiamato l'avvocato Luigi Torrisi che ha dato l'unico suggerimento possibile: «Meglio che si costituisca». «Così, assieme, lo abbiamo accompagnato dai carabinieri - chiude la mamma - ma da quel giorno non usciamo più da casa». Sì perchè dopo il gravissimo gesto è subentrata la paura di ritorsioni. «Temo che qualcuno possa vendicarsi e fare del male a me o peggio ancora alla mia famiglia». Anche per smorzare questo clima da guerra fredda il legale della famiglia si dichiara disponibile a un incontro con i genitori del 21enne o con il loro avvocato».

LE PAURE

Ma ci pensa il padre dell'aggredito a gettare ulteriore acqua sul fuoco: «Siamo contenti che il ragazzo si sia costituito - spiega Massimo V. il papà del 21enne aggredito - ad assisterci in questa vicenda ci sarà l'avvocatessa Barbara Piran e spero che la famiglia del ragazzo si tranquillizzi perché noi siamo sempre dalla parte della legge». Nei confronti del minorenne è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate. E a fronte dei violenti episodi avvenuti in città nelle ultime settimane, a partire da ieri ogni giovedì e sabato sera sono scattati i controlli da parte dei carabinieri di Montebelluna con un presidio fisso con stazione mobile nelle piazze principali della città e al parco Manin.