Assale alle spalle una 61enne per violentarla: è caccia allo straniero

PAESE - Grave episodio ieri sera alle 20 in via Cavour a Paese: un trentenne straniero con un addoso un giubbotto giallo e una tuta blu ha aggredito e buttato a terra, prendendola alle spalle, una pensionata di 61 anni per violentarla.



Ha provato a sfilarle i pantaloni per consumare un rapporto sessuale ma sono intervenuti subito i passanti che hanno soccorso la donna. Lui ne ha approfittato per scappare.



E' caccia all’uomo nella Marca: è stato descritto come trentenne di pelle scura alto circa 1,75.



La donna, che risiede a Paese, è sotto choc.



