CONEGLIANO (TREVISO) - Spintonato alle spalle e rapinato del telefono cellulare. L’aggressione è avvenuta in pieno centro , ai danni di Stefano Cavicchi, fotoreporter sessantottenne. Al professionista è stato sottratto il cellulare ma il malvivente con ogni probabilità puntava a impossessarsi dell’ attrezzatura fotografica , bottino ben più consistente. Ma il tentativo è andato fallito grazie alla pronta reazione del fotografo che ha protetto gli strumenti del suo lavoro.



IL FATTO

Erano da poco passate le 14, sabato scorso , e Cavicchi era in attesa di una persona che avrebbe dovuto incontrare e fotografare . All’improvviso si è sentito spingere con violenza alle spalle. A causa dell’urto il telefono che teneva in mano gli è caduto per terra. Lo sconosciuto, senza perdere tempo lo ha afferrato e si è dato alla fuga. Secondo la descrizione era un uomo di mezza età e ben vestito. Stefano Cavicchi si è visto sottrarre il telefono, un danno considerevole visto tutti i numeri e i contatti della sua rubrica , ma è riuscito , grazie all’esperienza maturata in decenni di lavoro, a proteggere le fotocamere strumento indispensabile per il suo mestiere, limitando così i danni. Il malvivente a questo punto si è dato alla fuga percorrendo via Giuseppe Lazzarin , non lontano dal cuore cittadino .