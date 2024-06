CASTELFRANCO (TREVISO) - Prima ha aggredito un operatore della mensa della Caritas, poi gli stessi agenti della polizia locale di Castelfranco, intervenuti per cercare di calmarlo. Protagonista della vicenda un 48enne di Maser (che verrà poi denunciato per violenza, minacce e lesioni), apparso sin dal principio visibilmente alterato. La situazione, ieri, è precipitata nel giro di pochi secondi a tal punto che la pattuglia, già presente in zona per controllare la stazione delle autocorriere in occasione dell’ultimo giorno di scuola, si è recata immediatamente sul posto per porre rimedio al parapiglia creatosi. Gli agenti, successivamente raggiunti da una seconda pattuglia, sono riusciti infine a bloccare l’uomo e ad ammanettarlo, per poi caricarlo sulla vettura di servizio e trasferirlo presso il Comando di Polizia Locale per gli atti di rito. L’operatore Caritas se l’è cavata alla fine con qualche contusione. Più serie le botte e le escoriazioni subite dagli agenti.

In escandescenze

Erano circa le ore 12:00 di venerdì 7 giugno, orario in cui le persone bisognose sanno che viene erogato il pasto dagli operatori volontari della mensa popolare della Caritas, collocata nella zona Palazzetto dello Sport accanto al negozio di biciclette. Il 48enne di Maser, apparso da subito fortemente alterato, ha avanzato la pretesa di entrare a pranzare a tutti i costi, tentando di passare davanti agli altri. Subito un volontario della mensa è intervenuto: l’uomo era sprovvisto dell’apposita tessera di riconoscimento e gli è subito stata spiegata la questione, in modo che potesse poi mettersi regolarmente in fila e ottenere il suo pasto. Il rifiuto ha scatenato la furia del 48enne: accompagnato fuori dalla mensa da altri operatori, non ha voluto sentire ragioni ed anzi ha iniziato ad inveire ed urlare, aggredendo in primis il primo operatore volontario intervenuto.

L'intervento

Il trambusto ha attirato l’attenzione della pattuglia della Polizia Locale presente a pochi metri di distanza, alla stazione delle autocorriere. Gli Agenti quindi si portano subito sul posto e cercano di dividere il volontario Caritas e l’aggressore, che lascia l’operatore e si scaglia contro gli Agenti con violenza: pugni, spintoni, addirittura la sua bicicletta nel chiaro tentativo di colpirli. Nel frattempo è sopraggiunta una seconda pattuglia della Polizia Locale ed in pochi secondi l’uomo è stato reso inoffensivo, ammanettato e portato al Comando.