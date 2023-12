Montebelluna. Controllo del microchip, padrone libera cinque cani che aggrediscono il veterinario: denunciato per lesioni

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Libera cinque cani contro il veterinario che stava verificando la presenza del microchip in un altro animale: denunciato per lesioni. Responsabile un 63enne di Montebelluna che nella mattinata di venerdì primo dicembre, mentre un veterinaio dell'Usl 2 stava effettuando la verifica della presenza del microchip di un cane di sua proprietà ha liberato altri cinque cani di varie razze che hanno aggredito il sanitario provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Tutti i cani coinvolti nella vicenda non avevano il microchip, obbligatorio per legge, e nemmeno la copertura assicurativa per eventi del genere. Sono in corso accertamenti da parte dei militari.