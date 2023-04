Oderzo. Aggressione ad un'avvocatessa, il cliente la accoltella in strada. L'uomo trovato morto

ODERZO (TREVISO) - Avvocatessa accoltellata da un cliente. L'episodio questa mattina, 24 aprile, poco dopo le 10 in via dell'Ongaro, a Oderzo. L'avvocato ed ex assessore del 1972, Meri Zorz. molto nota in paese, è stata aggredita da un suo cliente che l'ha colpita ad un braccio con un coltello ferendola con alcuni colpi. La donna non è in gravi condizioni, è stata aiutata da un edicolante della zona che ha chiamato i sanitari del 118 ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale opitergino da un'ambulanza.

Aggressore trovato senza vita

Trovato morto il 53enne ha colpito con un'arma da taglio l'avvocatessa al termine di un incontro nel suo studio di Oderzo. L'uomo era stato nello studio legale e forse al culmine di una discussione nell'ambito di una pratica civilistica, si è scagliato contro la donna e l'ha raggiunta con alcuni fendenti di arma da taglio. Il 53enne si è poi allontanato ed è stato trovato poco dopo morto all'interno di un rustico di famiglia nel trevigiano. Sul caso sono al lavoro i Carabinieri della compagnia di Conegliano sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso.

L'edicolante: «Mi ha detto solo "Sono stata accoltellata"»

«Sono stata accoltellata da un cliente», queste le parole che l'avvocata ha detto all'edicolante a cui si è rivolta per chiedere aiuto. La professionista si è rifugiata nell'edicola di Marino Bergamo dopo essere fuggita dal suo studio e aver corso giù per le scale. L'edicolante si è accorto della mano che le sanguinava. «Ho visto l'avvocato che è venuta dentro la mia edicola insanguinata e gridava aiuto aiuto. Tutto qui - spiega scosso - L'ho soccorsa, l'ho seduta sui gradini e ho chiamato i soccorsi. Aveva una mano che sanguinava tanto, poi lei mi ha chiesto di guardare se avesse altre ferite ma non ne ho viste. Ha preso tanta paura. Mi ha spiegato che è stata accoltellata. Era sotto choc, stava per svenire. Ho avuto paura anche io. Era molto agitata. I carabinieri hanno fatto i vari rilievi e mi hanno chiesto cosa ho visto ma io non ho visto il cliente scappare».

Sos suicidi

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.