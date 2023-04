Aggressione ad un'avvocata, il cliente si scaglia contro di lei con un coltello ad Oderzo. L'uomo trovato morto

ODERZO (TREVISO) - Avvocata ferita con un coltello da un cliente. L'episodio questa mattina, 24 aprile, poco dopo le 10 in via dell'Ongaro. L'avvocato del 1972, M.Z. molto nota in paese, è stata aggredita da un suo cliente che l'ha colpita ad un braccio con un coltello ferendola. La donna non è in gravi condizioni, è stata aiutata da un edicolante della zona che ha chiamato i sanitari del 118 ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale opitergino da un'ambulanza.

Aggredisce l'avvocata, trovato senza vita

L'uomo di 52 anni che ha aggredito l'avvocata, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Stando alla prima ricostruzione, il 52enne aveva colpito con un'arma da taglio l'avvocata al termine di un incontro nel suo studio di Oderzo. Sul caso sono al lavoro i Carabinieri.